Перевірки якості нафтопродуктів зроблять раптовими

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) ініціює скасування норми законодавства, що вимагає попереджати суб`єкт господарювання за 10 днів про проведення перевірки якості нафтопродуктів на АЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держспоживстандарту Олександр МАТВІЙЧУК, виступаючи на Другій Міжнародній конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів в Києві.

За його словами, ця ініціатива розглядатиметься парламентом у пакеті з іншими законопроектами на наступному сесійному тижні.

«Утім, поки що невідомо чи буде виділене державне фінансування для перевірок якості нафтопродуктів чи ні. Це залежатиме від проекту бюджету на 2011 рік», – уточнив О.МАТВІЙЧУК.

Голова Держспоживстандарту також нагадав, що відомство наполягає на відміні з 1 січня 2011 року старих ДСТУ на виробництво бензинів і дизельного палива, що відповідають вимогам Євро-2.

«Проте в Мінпаливенерго, якому підконтрольні державні заводи, кажуть, що перехід на нові стандарти з 2011 року неможливі. З іншого боку, представники Мінтрансу кажуть, що в Україні все ще дуже багато транспорту, який працює на менш якісному паливі», – повідомив О.МАТВІЙЧУК.

Нагадаємо, що Держспоживстандарт уже кілька років позбавлений засобів для відбору проб нафтопродуктів, фінансування яких, згідно із законодавством, може здійснюватися тільки з державного бюджету.