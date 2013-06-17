Держави-учасниці СНД восени в Україні обговорюватимуть захист прав споживачів

П`яте засідання Консультативної ради з питань захисту прав споживачів держав-учасниць Співдружності незалежних держав (СНД) пройде восени в Україні.

Про це заявив глава Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов на брифінгу в Кабінеті Міністрів України, повідомляється на офіційному сайті КМУ.

«Україна веде активну діяльність на міжнародному рівні в сфері захисту прав споживачів. 6-7 червня ми взяли участь у четвертому засіданні Консультативної ради з захисту щодо захисту прав споживачів держав-учасниць СНД. У ході засідання було розглянуто широке коло питань сфери захисту прав споживачів. Учасники засідання на чолі з головою консультативної ради Геннадієм Онищенком обрали мене співголовою консультативної ради і одноголосно проголосували за те, щоб п`яте засідання пройшло у нас в Україні. Час і дата узгоджуються, але попередньо це - жовтень», - повідомив він.

Нагадаємо, четверте засідання Консультативної ради з захисту прав споживачів держав-учасниць СНД відбулося в Астані 6-7 червня 2013 р. в засіданні взяли участь представники України, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Молдови, Росії і Таджикистану.

У ході засідання було розглянуте широке коло питань захисту прав споживачів. Зокрема: важливі події в області захисту прав споживачів, що відбулися в державах-учасницях СНД у період між засіданнями ради; соціально-економічне становище держав - учасниць СНД у 2012 році; стан справ у державах - учасницях СНД з організації взаємодії державних і громадських структур у справах захисту прав споживачів.

Окрім того, під час засідання Консультативної ради, було схвалено Модельну концепцію щодо забезпечення ефективного функціонування системи захисту прав споживачів у СНД. Основні положення вищезазначеної концепції були розглянуті на 3-му засіданні Консультативної ради та після детального аналізу і внесення коригувань, було винесено рішення про її прийняття. Членам Консультативної ради було рекомендовано використовувати зазначену Модельну концепцію в своїй практичній діяльності при організації національної систем захисту прав споживачів.

Довідка УНІАН. Консультативна рада з питань захисту прав споживачів держав-учасниць СНД є органом галузевого співробітництва СНД, створеним для координації взаємодії органів державного управління держав - учасниць СНД з метою реалізації Угоди про основні напрямки співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів від 25 січня 2000 року.