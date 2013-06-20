Україна виконала екологічні зобов'язання в рамках Порядку денного асоціації майже на 50%

Середній показник виконання Україною екологічних зобов`язань в рамках Порядку денного асоціації Україна-ЄС експерти визначили на рівні майже 50%.

Про це співкоординатор проекту з моніторингу виконання екологічної складової двосторонньої співпраці України-ЄС за 2012 роки, голова правління Ресурсно-аналітичного центру “Суспільство і довкілля” Наталія Андрусевич повідомила на прес-конференції в УНІАН, посилаючись на результати проведеної роботи.

Вона зазначила, що, беручи до уваги пріоритетність євроінтеграційного курсу України, державним органам України слід ефективніше впроваджувати реформи у сфері охорони довкілля, що відповідають європейським нормам і стандартам.

За словами Андрусевич, експерти громадянського суспільства провели моніторинг виконання Україною вимог в рамках Порядку денного асоціації Україна-ЄС та Дорожньої карти «Східного партнерства». Виконання Порядку денного оцінювалось шляхом визначення рівня виконання пріоритетів цього документу.

“За підсумками можна сказати, що ми отримали не дуже високий показник виконання цих пріоритетів. І середня оцінка складає 49,7%. Оцінки виставлялися за спеціально розробленими індикаторами для кожного питання. Досить високий показник отримали питання, зокрема: Віденська конвенція про охорону озонового шару, про транскордонне забруднення повітря на великій відстані і Дунайська конвенція. Найнижчі відсотки, на жаль, отримали власне виконання Державної стратегії екологічної політики і Національного плану дій, робота в рамках спільної робочої групи Україна-ЄС зі зміни клімату. На жаль, також невисокі відсотки стосуються реалізації конвенції щодо охорони природи — біорозмаїття, охорону флори і фауни тощо”, - сказала експерт.

Андрусевич також повідомила, що вимоги Дорожньої карти «Східного партнерства» щодо сфери охорони довкілля виконані на 79%.

Водночас виконавчий директор ВЕГО «МАМА-86», координатор Робочої групи 3 Української національної платформи ФГС Східного партнерства Зоряна Міщук зазначила, що моніторинг проводили близько 18 експертів, а, крім того, результат досліджень був розповсюджений публічно на веб-сайтах, експерти мали змогу давати коментарі.

“Тобто цей результат - не суб`єктивна думка тих, хто брав участь в моніторингу, а взагалі представляє погляди широкої частини громадянського суспільства”, - сказала вона.

Міщук додала, що результати моніторингу обговорювались на засіданні круглого столу за участі представників державних органів влади, Представництва Європейського Союзу в Україні.

За словами Міщук, експерти також напрацювали рекомендації державним органам влади для покращення ситуації з виконанням міжнародних зобов’язань України у сфері екології.

“Для державних органів ми підготували спеціально аналітичний документ, в якому ми чітко говоримо і міністерству довкілля, і Верховній Раді, і Міністерству юстиції, що їм потрібно зробити для того, щоб підвищити рівень реалізації екологічних зобов`язань, двосторонніх відносин Україна-ЄС. І десь на наступному тижні ми його будемо розсилати нашим державним органам разом з повним звітом. І тоді вже чекаємо відповіді від державних органів, тобто далі слово за ними”, - зазначила вона.

На думку експерта, що представляє Європейський ЕКО Форум, Сергія Вихриста, під час розробки нового законодавства України в сфері охорони довкілля необхідно особливу увагу звернути на питання відповідності такого законодавства нормам і стандартам ЄС, беручи до уваги, що майбутня Угода про асоціацію між Україною та ЄС в секторі охорони довкілля зосереджена на питаннях адаптації законодавства.

Експерт також наголосив на необхідності виносити питання екології в Україні "на найвищий рівень", впроваджувати реальні важелі захисту довкілля, зокрема зробити реальною можливість блокувати якісь господарські рішення, які шкодять довкіллю.

С.Вихрист також зауважив, що треба ще більше активізувати просвітницьку роботу з екологічних питань серед населення. "На жаль, свідомість українських громадян дуже мало міняється, ми спостерігаємо байдуже ставлення до природи на побутовому рівні. А варто роз’яснювати, що не лише промислові підприємства, а й самі люди вносять свій внесок в забруднення довкілля", підсумовує експект.

Довідка УНІАН. Метою проекту "Оцінка складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС" є підвищення пріоритетності питань охорони довкілля у двосторонніх відносинах Україна-ЄС. Проект здійснюється Ресурсно-аналітичним центром “Суспільство і довкілля”, Робочої групи 3 Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СП) за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" .

ФГС СП - це платформа громадських організацій з шести країн Східного Партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж, створена для участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та оцінці Східного партнерства. В Україні діє Національна платформа Форуму, в рамках якої працюють тематичні Робочі групи, зокрема Робоча група 3 "Довкілля, зміна клімату і енергетична безпека".