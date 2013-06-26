В Одесі ліквідовано підпільний цех з пошиття одягу "під фірму"

11:45, 26 червня 2013
Права споживачів
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За один виріб працівники отримували 3 грн.

Одеса. В Одесі ліквідовано підпільний цех з пошиття одягу з використанням логотипів відомих брендів.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, цех було виявлено на недіючому заводі гумотехнічних виробів. Житель Одеси розмістив на орендованій тут території швейний цех і гуртожиток для працівників. Його компаньйон - виходець з Південно-Східної Азії, що має посвідку на проживання в Україні, - запросив як робочу силу 36 своїх співгромадян. За пошиття однієї одиниці одягу працівники одержували по 3 грн. Вироби відправлялися на реалізацію до різних міст України.
Співробітниками Державної міграційної служби стосовно іноземних громадян складено адміністративні протоколи. Незабаром вони будуть відправлені до пункту тимчасового утримання на Волині, а потім - на батьківщину.
З території цеху вилучено швейне обладнання і зразки продукції.
Слідчим відділом Хаджибеївського райвідділу міліції Одеси розпочато кримінальне провадження за ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованої вказівки на походження товару).
Співробітники кримінального розшуку ГУ МВС в Одеській області відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2. ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).

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