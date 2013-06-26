УКАБ: сезонне зниження закупівельних цін на молоко влітку буде мінімальним

Сезонне зниження закупівельних цін на молоко в Україні в літній період буде мінімальним у зв`язку із зростанням цін на цей продукт на зовнішньому ринку, вважають в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Світові тенденції до зростання плати за молоко дозволять Україні в цьому році запобігти обвалу цін на сире молоко в літній період, що позитивно вплине на рентабельність молочних підприємств в Україні, але в умовах обмеженої платоспроможності населення призведе до меншої рентабельності молокопереробників», - цитує прес- служба експерта аграрних ринків УКАБ Аліну Жарко.

За даними асоціації, в минулому році з січня до червня вартість закупівлі молока знизилася на 23-25% - з 3,55 грн/л до 2,75 грн/л. Цього року закупівельні ціни на молоко на початку 2013 року становили 3,85-4,00 грн/л і досі залишилися на цьому рівні.

Як повідомляв УНІАН, виробництво рідкого молока в Україні в січні-травні 2013 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1% - до 378 тис. тонн.

У 2012 році виробництво обробленого молока в Україні зросло порівняно з 2011 роком на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів збільшилося на 3,6% - до 486 тис. тонн.