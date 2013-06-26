МЗС повідомляє про зміни порядку в’їзду громадян України до Косово
17:42, 26 червня 2013Права споживачів
0 0
З 1 липня 2013 року для громадян низки держав світу, у тому числі України, встановлюється візовий режим в’їзду до Косово, повідомили УНІАН в прес-службі МЗС.
Громадяни України зможуть оформити косовську візу у дипломатичних представництвах Косово в Угорщині, Болгарії та Македонії.
Громадяни України, які мають діючу багаторазову шенгенську візу, зможуть в’їжджати до Косово без попереднього оформлення окремої косовської візи на період, що не перевищує 15 днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter