МЗС повідомляє про зміни порядку в’їзду громадян України до Косово

З 1 липня 2013 року для громадян низки держав світу, у тому числі України, встановлюється візовий режим в’їзду до Косово, повідомили УНІАН в прес-службі МЗС.

Громадяни України зможуть оформити косовську візу у дипломатичних представництвах Косово в Угорщині, Болгарії та Македонії.

Громадяни України, які мають діючу багаторазову шенгенську візу, зможуть в’їжджати до Косово без попереднього оформлення окремої косовської візи на період, що не перевищує 15 днів.