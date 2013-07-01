Реальні доходи українців у 1-му кварталі зросли на 7,6% - Держстат

Реальні доходи населення України в першому кварталі 2013 року зросли на 7,6%, а номінальні - на 7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 7,1%, а реальний наявний дохід визначено з урахуванням цінового чинника - на 7,6%.

За даними Держстату, наявний дохід з розрахунку на одну людину за 1-й квартал 2013 року становив 5264,4 грн.

Згідно з повідомленням, витрати населення в 1-му кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилися на 6,6%. Приріст заощаджень становив 15388 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, реальні наявні доходи населення в I кв. 2012 року зросли на 10,6%, проти аналогічного периоду 2011 року.