У Миколаєві 9 чоловік госпіталізовано до інфекційної лікарні після відвідин кафе

15:48, 01 липня 2013
Права споживачів
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Святкували випускний

Миколаїв. У Миколаєві 28 червня 9 чоловік госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні після відвідин одного і того ж закладу громадського харчування.
Про це УНІАН повідомив представник управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації.
"Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт", - уточнив він.
Зараз проводиться лікування і обстеження згідно з протоколами.
За результатами бактеріологічних досліджень буде встановлено остаточний діагноз.
Як повідомило УНІАН інформоване джерело, постраждали випускники одного з миколаївських вишів, які в кафе святкували випускний.

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