Анонс на 2 липня

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Виїзне засідання Міжвідомчого оперативного штабу з питань координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо протипожежних заходів у зоні відчуження щодо протипожежних заходів у зоні відчуження у м. Чорнобиль під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула. У заході візьмуть участь: Болотських Михайло Васильович – Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Холоша Володимир Іванович – Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження; Замана Володимир Михайлович – начальник Генерального штабу – головнокомандувач збройних сил України; Присяжнюк Анатолій Йосипович - Голова Київської облдержадміністрації.

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Асоціація "Український ядерний форум" проведе Міжнародну конференцію "Європейський вибір: нові можливості та виклики для української атомної енергетики". Програмою конференції передбачено проведення трьох тематичних засідань: Енергетичне співтовариство – крок на шляху до Європи; Атомна енергетика в умовах сучасного ринку: досвід країн Євросоюзу; Перспективи розвитку атомної енергетики України та реформування ринку електроенергії. О 14-20 - прес-конференція за участю ген.директора Асоціації "Український ядерний форум" Миколи Кухарчука, ген.директора Європейського атомного форуму Жан-Поля Понселе, директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янеша Копача

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- Відбудеться брифінг Голови Державної міграційної служби Миколи Ковальчука на тему: «Заходи Державної міграційної служби України щодо врегулювання ситуації з видачею паспортів громадянина України для виїзду за кордон».

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- Прес-конференція на тему: «РФ, Україна і газ: проблеми реальні й міфічні». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук; директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар.

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- Відбудеться брифінг на тему: «Епідемічна ситуація в України та профілактика гострих кишкових отруєнь в літній період». В роботі візьме участь перший заст.голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, перший заст.головного державного санітарного лікаря України О.Кравчук.

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14-30 - В УНІАН відбудеться презентація проекту Закону України «Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення» № 2393а, який зареєстрований у ВРУ 21.06.2013 р.. Учасники: народний депутат України Дмитро Святаш; заст.голови Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник; голова правління ВГО «Українська таксомоторна асоціація» Андрій Антонюк. Питання: Чому ринок перевезень на таксі в Україні стрімко деградує, чому оплатні послуги з перевезення на таксі стають дедалі небезпечними для пасажирів, а якість послуг погіршується? Критична ситуація на ринку перевезень на таксі та нагальна необхідність реформування таксомоторної галузі України змусила легальних перевізників на таксі, об’єднаних в «Українську таксомоторну асоціацію», спільно з Федерацією роботодавців України та Міжфракційним об’єднанням народних депутатів «За вітчизняних промисловців та підприємців – роботодавців України» розробити проект закону «Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення»; Головна мета Законопроекту — кардинальне реформування ринку перевезень на таксі в Україні та приведення його у відповідність до європейських стандартів якості та безпечності послуг (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

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- Заступник директора столичного Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш продемонструє можливості нової електронної системи містобудівного кадастру, яка з 1 липня у вигляді геоінформаційного порталу почне працювати на повну потужність. Геопортал відкриє доступ усім киянам до важливих містобудівних даних столиці. Презентація проекту відбудеться у рамках Міжнародного науково-практичного семінару «Результати наукових досліджень та демонстрація досвіду впровадження та практичних можливостей Міської інформаційної аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності». У рамках демонстрації відбудеться брифінг для ЗМІ.

