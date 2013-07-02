ВР скорочує кількість дозвільних документів, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 383 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до семи законів: "Про державне регулювання виробництва з обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про бджільництво", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про молоко та молочні продукти", "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Із законів "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про молоко та молочні продукти" вилучаються норми, які стосуються атестації виробництва (переробки), оскільки на дані види діяльності видаються документи дозвільного характеру: для переміщення товарів - ветеринарні документи, для здійснення діяльності об’єктів (потужностей) – експлуатаційні дозволи.

Законопроектом пропонується вилучити із Закону "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" видачу довідки, яка не внесена до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого законом від 19 травня 2011 року № 3392.

Законопроектом передбачається виключити із Закону "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" норму проте, що продукти харчування, продовольча сировина і питна вода, а також супутні матеріали, що контактують з ними під час виробництва, зберігання, транспортування і реалізації, підлягають сертифікації в порядку, який визначається законодавством України.