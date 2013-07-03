У Приазовському районі Запорізької обл. планують побудувати ще одну вітроелектростанцію

У Приазовському районі планують побудувати ще одну вітроелектростанцію.

Заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гончарук провів зустріч з представниками французької компанії Company national du Ron (CNR) – директором з розвитку CNR Матьйо Ван Хесбруком та директором «Храфнкел» Арнульфом Кніттелом, повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Вже майже рік спеціалісти компанії проводять наукові дослідження сили вітру на території Приазовського району. Керівництво CNR цікавить місцевість поблизу с. Нововасилівка, де вони планують побудувати вітроелектростанцію.

З результатами цих досліджень представника обласної виконавчої влади ознайомив інженер та директор «Храфнкел» Арнульф Кніттел. За його словами, сила вітру на досліджуваній території на висоті 150 м сягає 6.5 – 7 м./с. Важливо, що річні та добові коливання вітру є дуже незначними, що цілком влаштовує інвесторів. Наразі завершуються повторні дослідження. Однак, за словами фахівця, вже зараз можна стверджувати, що територія є сприятливою для будівництва вітроелектростанції.

Орієнтовна потужність станції планується 50 МВт, вона зможе забезпечити електроенергією понад 30 тисяч абонентів. Приблизна вартість будівництва проекту - 70 млн. євро.

Наразі вже визначено представника компанії в Запорізькій області - ВАТ «ВЕС Нововасилівка», технічний директор якого Тамара Зубкова займатиметься оформленням земельної ділянки та дозвільних документів.

- Враховуючи те, що ми підійшли фактично до старту проекту, хотілося б обговорити вашу участь у розвитку інфраструктури території, на якій плануєте працювати, - звернувся до представників інвесторів Петро Гончарук.

Як повідомив голова Приазовської райдержадміністрації Вадим Сухіна, це питання перебуває в стадії обговорення, оскільки наразі виникли деякі колізії між законодавством України та Франції.

Попередній план співробітництва передбачає після запуску об’єкта проведення оцінки впливу станції на навколишнє природне середовище, за підсумками якого будуть упроваджуватись проекти, спрямовані на компенсацію збитків та втрат.

Довідка УНІАН. CNR – другий за величиною французький виробник електроенергії і одне з основних підприємств на енергетичному ринку Європи. Компанія спеціалізується на виробництві енергії, розвитку судноплавства та іригації (підведення води на поля). Проекти CNR успішно працюють у Франції, Швейцарії, Росії, Уругваї, Лаосі, Албанії, Парагваї, Бразилії, Болівії, Камбоджі та інших країнах світу.