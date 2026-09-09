Понад 12 годин запізнення: поїзди 'Укрзалізниці' масово затримуються

Офіційну причину затримок в УЗ наразі не називають.

Сьогодні, 9 вересня, фіксується значна затримка низки поїздів "Укрзалізниці". Загалом, понад 20 рейсів вибилися з графіка, повідомляє залізнична компанія.

Офіційну причину затримок в УЗ наразі не називають. Втім, ймовірно, це пов'язано з постійними атаками російських БПЛА, через які доводиться коригувати маршрути та рух поїздів.

Згідно з даними "Укрзалізниці", найбільше запізнюється поїзд №109/110 Миколаїв – Львів – його затримка становить 12 годин 20 хвилин. Поїзд №31/32 Запоріжжя – Пшемисль затримується на 4 години 53 хвилини, а №3/4 Дніпро – Ужгород – на 4 години 52 хвилини.

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Ще один поїзд із Миколаєва до Києва затримується на 3 години. Поїзд №143/144 Суми – Рахів запізнюється на 2 години 43 хвилини, а №39/40 Запоріжжя – Солотвино на 2 години 5 хвилин.

Затримки також зафіксовані у поїздів, що прямують до Львова, Закарпаття, Польщі, Києва, Харкова та інших напрямків. Зокрема, на 1 годину 51 хвилину затримуються поїзди №257/258 Черкаси – Ясіня та №129/130 і №131/132 Полтава/Кременчук – Мукачево.

В "Укрзалізниці" додали, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися.

"Укрзалізниця" - останні новини

8 вересня російські війська протягом дня тричі атакували пасажирські поїзди "Укрзалізниці". Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що одна з атак призвела до поранення пасажирів уламками. Пізніше в "Укрзалізниці" підтвердили загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро – Запоріжжя через ворожу атаку на пасажирський поїзд.

2 вересня також було зафіксовано суттєві затримки низки поїздів "Укрзалізниці" через вплив бойових дій.

Вночі 22 серпня РФ вдарила балістикою по одному з залізничних підприємств у Дарницькому районі столиці, внаслідок чого загинув працівник "Укрзалізниці".

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