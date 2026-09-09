Тисячі лелек прилетіли в Ізраїль лише на одну ніч: у чому причина (відео)

Частина птахів зупинилася у заповіднику Агмон-Хула, щоб відпочити та погодуватися.

Десятки тисяч лелек з Європи зараз пролітають через Ізраїль дорогою до Африки - природний водно-болотний заповідник Агмон-Хула став для них ключовою "перевалочною базою".

"Осіння міграція розпочалася! Наразі до Ізраїлю прибувають лелеки з Європи, прямуючи далі до Африки. Більшість із них проведе в Агмоні лише одну ніч, а вже завтра вранці вирушить далі, продовжуючи свою міграцію", - повідомляють дослідники.

Оприлюднені кадри з польових камер, які природоохоронна організація KKL-JNF встановила в різних місцях навколо Агмона.

За даними KKL-JNF, що на початку тижня десятки тисяч лелек перетнули небо Ізраїлю, частина з них зупинилася у заповіднику Агмон-Хула, щоб відпочити, погодуватися та відновити сили перед продовженням маршруту.

Чому Агмон-Хула

Агмон-Хула (Agmon Hula) – природний водно-болотний заповідник і важливий пункт зупинки для перелітних птахів на півночі Ізраїлю, у долині Хула, неподалік від кордону з Ліваном. Згідно з інформацією з відкритих джерел, це велике озерно-болотне угіддя, де птахи зупиняються під час сезонних міграцій. Долина Хула лежить на одному з головних міграційних шляхів між Європою, Азією та Африкою. Восени мільйони птахів летять через Ізраїль на південь, до Африки, а навесні повертаються назад. Тут регулярно спостерігають лелек, журавлів, пеліканів, фламінго, чапель та хижих птахів.

За даними KKL-JNF, через долину щороку проходять понад 500 млн перелітних птахів під час кожного з двох основних сезонів міграції – весняного та осіннього. Тут зафіксовано близько 390 видів птахів.

Зимування лелек - останні новини

Нагадаємо, орнітолог Віталій Грищенко розповів, що традиційне уявлення про те, що білі лелеки відлітають з України у дуже далеку мандрівку на 10 тисяч кілометрів, відповідає дійсності не завжди. Шлях у них може бути й удвічі коротшим. У білого лелеки цікавий тип міграції - під час осінньої, яка починається ще влітку, зі Східної Європи вони досягають Африки здебільшого одним "кидком" – летять швидко й без тривалих зупинок. "Рекордсмени" можуть потрапляти до Єгипту всього за 12–13 днів.

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