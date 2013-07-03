У Севастополі спалили більше тонни контрафактної текстильної продукції

У Севастополі знищено більш тонни фальсифікованої текстильної продукції торгової марки «Аdidas AG», повідомляється на сайті Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на інформаційно-комунікаційний відділ Головного управління Міндоходів у м. Севастополі.

В плавильній печі одного з севастопольських підприємств спалено понад 2 тисяч текстильних виробів - раніше ця партія товару не билапропущена через митний кордон України співробітниками Севастопольської митниці Міндоходів.

Фахівці Міндоходів в тісній співпраці з експертами правовласника марки встановили, що товар - підробка. У наявності порушення інтелектуального права та прямий збиток правовласнику. Було прийнято рішення контрафакт знищити.

У знищенні підробки разом з працівниками митниці брали участь представники ГУ Міндоходов в м. Севастополі, фінансового управління міської держадміністрації, а також представника компанії «Аdidas AG».

«Продаж підроблених товарів не тільки підриває конкурентоспроможність виробників оригінальних товарів, а й порушує виключні права правовласників об`єктів інтелектуальної власності, а найголовніше контрафактні товари можуть бути небезпечні і для здоров`я споживачів», - вважає начальник ГУ Міндоходів Юрій Карпов.