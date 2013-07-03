КМУ виділив Луцьку кошти на ліквідацію зсуву грунту під житловою забудовою

Луцьк. Кабінет Міністрів України виділив більше 17 млн грн для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у м. Луцьку, яка полягає в тому, що через зсуви грунту загрожують зруйнувати житлову забудову на вулиці Героїв УПА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, таке рішення було прийнято сьогодні, 3 липня, на засіданні уряду.

Зокрема, у розпорядженні Кабінету Міністрів України йдеться: «Виділити Волинській облдержадміністрації 17 299,013 тис. гривень для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації на території житлової забудови по вул. Героїв УПА у м. Луцьку. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».

У свою чергу, Волинській облдержадміністрації доручено затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перелік витрат, передбачених цим розпорядженням.

Довідка УНІАН: Протягом останніх років на території житлової забудови по вул. Героїв УПА, 13-73 (непарна сторона) у м. Луцьку, вздовж берегової лінії стариці річки Стир, спостерігаються зсувні процеси ґрунту. Лінія обриву розташована на віддалі 1-2 м до деяких будинків, а на віддалі 2-3 м від території забудови утворились тріщини, які свідчать, що найближчим часом, при певних метеорологічних умовах, виникне загроза зсувних процесів. Основною причиною зсуву ґрунту на території житлової забудови фахівці називають особливості грунту.

За висновками обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у разі виникнення надзвичайної ситуації, проживання населення на цій території (70 осіб) та провадження господарської діяльності стануть неможливими, а збитки можуть досягти більше 20 млн грн.