Губернатор Полтавщини обіцяє врахувати інтереси жителів при добудові Беланівського ГЗК

Кременчук. Губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко обіцяє врахувати інтереси місцевих жителів при добудові Беланівського ГЗК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Удовиченко повідомив сьогодні на брифінгу в Кременчуці.

За словами губернатора, він не дозволить компанії Костянтина Жеваго будувати Беланівський ГЗК у Кременчуцькому районі, поки не буде задоволено інтереси жителів сіл.

Удовиченко відзначив, що в ситуації навколо майбутнього можливого будівництва Беланівського ГЗК більше політики, ніж реальних справ.

“У вас навколо цього йдуть політичні спекуляції... Я зустрічався із Жеваго і заявив, що після того, як ми одержимо підтвердження сільрад за всіма населеними пунктами, що потрапляють в зону ГЗК, про рішення їхніх всіх соцпитань, тоді адміністрація розглядатиме звернення підприємства щодо земельних ділянок, одержання дозволів тощо... Наголошую - поки останній житель села, які потрапляють в зону діяльності ГЗК, не буде задоволений у своїх відносинах з цією компанією, обладміністрація не подасть до облради рішення про виділення їм землі чи дозволів”, - сказав губернатор.

Він відзначив, що прийняття Схеми планування Кременчуцького району, до якої включено будівництво БГЗК, не означає, що ГЗК буде, оскільки були пікети сесії Кременчуцької райради.

«Прийняття Схеми планування Кременчуцького району, це не питання конкретних речей за об`єктами. Всі райони повинні мати ці схеми, інакше в регіоні нічого не побудуєш: від маленького об`єкту до великого», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня депутати Кременчуцької райради прийняли Схему планування району, в якій передбачено будівництво Беланівського ГЗК. Прихильники і супротивники будівництва Беланівського гірничо-збагачувального комбінату пікетували сесію Кременчуцької райради.

Депутати планували розгляд цього питання ще 13 лютого, проте тоді, почувши думку населення, одностайно проголосували за зняття питання з розгляду і відправили його на доопрацювання.

У березні було ухвалено рішення створити робочу групу, до якої увійшли депутати райради, народні депутати України і представник сіл, щоб вивчити питання екологічних і геологічних ризиків, пов`язаних із будівництвом Беланівського ГЗК.