Житомир. У Житомирі з 9 по 10 липня не можна буде пити воду з крану без попереднього кип`ятіння, оскільки в цей час проводитиметься дезінфекція водопровідних мереж.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП "Житомирводоканал".

Згідно з повідомленням, з 10.00 години 9 липня до 08.00 години 10 липня буде проводитись дезінфекція водогінних і розподільчих водопровідних мереж Житомира.

Через це у вказаний період мешканцям Житомира не рекомендують використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі без попереднього кип’ятіння. Чистка, промивка та дезінфекція резервуарів чистої води водопровідних насосних станцій, а також водогінних мереж — це санітарні заходи КП "Житомирводоканалу".

Дезінфекцію водогінних мереж міста водоканал провів на минулому тижні.

"Проведення посилених санітарно-профілактичних заходів пов’язано з погіршення якості води у річці Тетерів, у зв’язку зі значним підвищенням денної температури", - пояснюють у КП " Житомирводоканал".

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня мешканці Житомира скаржилися у КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської на те, що з кранів тече чиста зовні вода, але з різким болотяним запахом. Таке явище спостерігається, зокрема, у багатоповерхівках по вулиці Гагаріна, Шелушкова, Вокзальна та інших.

Фахівці КП "Житомирводоканал" пояснювали неприємний запах води сезонним цвітінням водорості в місцях її забору. Там також уточняли, що "вода, яка виходить з очисних споруд водопровідного комплексу станції другого підйому Комунального підприємства "Житомирводоканал" відповідає діючим санітарним нормам".

4 липня Державна санітарна служби в Житомирській області повідомила, що вода в квартирах Житомира не відповідає санітарним нормам. Зокрема, із 20-ти зразків питної води, що досліджувались Житомирським міськрайонним відділом ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», відхилення від держстандарту спеціалісти знайшли у 14 пробах . Йдеться про "показники каламутності, забарвленості та відсутності залишкового зв’язаного хлору".

Позапланова перевірка водоочисних споруд першого та другого підйомів КП «Житомирводоканал» по вул. Черняхівського, 120 довела, що з 20 червня у Житомирі якість води у водосховищі «Відсічне» погіршилася за показниками вмісту марганцю.

Фахівці санепідемстанції не виключають, що це може бути наслідком різкого підвищення температури повітря, що призвело до цвітіння води у водоймах.

СЕС рекомендувала КП «Житомирводоканал» впровадити жорсткий режим водопідготовки, а також застосовувати підвищені дози хлору та реагентів .

КП "Житомирводоканал" також отримав припис з вимогою негайно забезпечити квартири житомирян якісною питною водою.