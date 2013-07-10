На Запоріжжі туристичну та курортну діяльність координуватиме регіональна рада

Регіональна рада по координуванню туристичної та курортної діяльності при Запорізькій облдержадміністрації створена розпорядженням голови ОДА Олександра Пеклушенка, повідомляється на сайті адміністрації.

Орган є консультативно-дорадчим, покликаним узгоджувати дії місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій туристичної та курортної галузі у вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку туризму та курортів.

На регіональну раду покладено широке коло завдань: участь у підготовці обласних програм з питань туризму і курортів, визначення перспектив створення розвинутої туристично-курортної інфраструктури області, реконструкції та модернізації існуючих туристичних об’єктів, опікування підвищенням якості обслуговування в туристичній сфері та забезпеченням безпеки туристів, сприяння національним та іноземним інвесторам для фінансування туристичної та курортної галузі, підготовка пропозицій щодо пільг при обслуговуванні дітей, молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення тощо.

Для реалізації цих завдань радою можуть бути утворені тимчасові експертні та робочі групи із залученням до них представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, громадських організацій, а також учених і фахівців.

Головою Регіональної ради призначено заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Юрія Пелиха. До складу консультативно-дорадчого органу ввійшли також заступник голови облради Микола Ярмощук, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА Ірниа Конарева, представники Інспекції з питань захисту прав споживачів, Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області та інші.