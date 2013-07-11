На Центральному автовокзалі в Симферополі відсутні місця для куріння

В автовокзалі «Центральний» у Сімферополі відсутні місця для куріння в адміністративному приміщенні і у будівлі автовокзалу, де розміщений зал для очікування, офісні приміщення, які здаються в аренду іншим фірмам. Це виявлено в ході планової перевірки ПАТ "АК Кримавтотранс", яку провела Інспекція з питань захисту прав споживачів в АР Крим, повідомляється на сайті Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

Відсутність спеціально обладнаних у приміщенні місць для куріння обмежує права курців і є недотриманням ст.13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», зазначається в повідомленні.

За результатами розгляду матеріалів справи винесена Постанова про накладення штрафу.

Інспекція також повідомляє, що раніше була проведена перевірка ПАТ «АК Кримавтотранс» автовокзал у Феодосії, де була виявлена відсутність спеціальних інформаційних табличок про місце для куріння, що також є порушенням ст. 13 вищезгаданого Закону. За результатами розгляду матеріалів перевірки винесено Постанову про накладення штрафу. Представниками ПАТ «АК Кримавтотранс» накладений був оскаржений в судовому порядку. За результатами розгляду Окружним адміністративним судом АР Крим винесено Постанову суду - у задоволенні позовних вимог відмовити повністю, Постанова про накладення штрафу залишити без змін.