Анонс на 12 липня

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- Під головуванням директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Людмили Денисюк відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ «Радикал».

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- Відбудеться засідання аграрного прес-клубу на тему: "Яким має бути закон «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», щоб земельний ринок максимально сприяв розвитку українського АПК?". Організатор - проект Агроінвест. Учасники: Світлана Скосирська, голова правління Державного земельного банку; Євген Бердніков, заст.голови Держагентства земельних ресурсів України; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Володимир Лапа, ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу; Павло Кулинич, головний юридичний радник Проекту USAID "АгроІнвест"; Андрій Кошиль, директор Ресурсного центру з прав на землю, президент Асоціації "Земельна спілка України"; Микола Миркевич, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України; Любов Молдаван, ген.директор Центру аграрних реформ.

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- Відбудеться Пленум правління Національної спілки краєзнавців України. Захід відбудеться в день народження першого голови НСКУ, академіка Петра Тронька.. В програмі: о 9-00 покладання квітів на могилу П.Тронька на Байковому цвинтарі; вручення Премії його імені, започаткованої цьогоріч Спілкою, а також розгляд питань щодо організації роботи наукового інституту краєзнавства та обговорення поточних проектів НСКУ.

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- Працюватиме пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України. О 13-40 - брифінг для ЗМІ.

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У Міністерстві екології та природних ресурсів України відбудеться чергове засідання колегії. Питання: Стан виконання показників та фінансування Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України за 2011-2012 роки та завдання щодо її реалізації на 2013 рік; Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, використання та відтворення об’єктів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України; Звіт про проведену роботу Міністерством екології та природних ресурсів України стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства у І півріччі 2013 року та ін.

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Форум екологічних ОГС "Розбудова екологічної демократії в Україні: виклики та завдання для екологічної громадськості" (м.Ірпінь).