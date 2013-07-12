Донецьк. У Донецькій області правоохоронці виявили і знищили великий посів конопель на 500 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у Волноваському районі була виявлена чергова велика плантація конопель - на 2 га землі виростало приблизно 900 тисяч кущів, схожих на канабіс. Майже 60 кущів були вилучені і направлені на експертизу, інші за допомогою сільськогосподарської техніки знищені на місці шляхом дроблення і розпушування ґрунту. За даним фактом на поточному тижні відкрито кримінальне провадження, вживаються заходи до встановлення господарів плантації, що планували заробити на ній майже 0,5 млрд гривень.

Правоохоронці зазначили, що на співробітника лісництва, на землях якого був виявлений цей посів, на підставі ст.106-1 ч.2 (Неприйняття землекористувачами або землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку) КУпАП складено адміністративний матеріал.

У повідомленні нагадали, що в цілому тільки за один місяць (червень) проведення операції «Мак» співробітниками управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в області було виявлено 70 незаконних посівів нарковмісних рослин площею приблизно 73 га. За всіма фактами відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.