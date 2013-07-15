Одеса. В Одесі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення повітря у місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, провадження розпочате Одеською міжрайонною прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері за ч. 1 ст. 241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

Як пояснили у прес-службі, за дорученням прокурора області В’ячеслава Трунова прокуратурою із залученням органів державного екологічного і санітарно-епідеміологічного контролю, органів місцевої влади проведено перевірки дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

З`ясувалося, що на ЗАТ «Одеський НПЗ» з 18.00 1 липня до 7.00 2 липня власними приладами контролю підприємства зафіксовано перевищення гранично допустимій концентрації сірководню в атмосферному повітрі в 2-4 рази. Даний показник зафіксовано на всіх чотирьох постах, розташованих по периметру заводу ззовні.

«При цьому на підприємстві виробничі операції, зокрема приймання і відвантаження нафтопродуктів, ремонтні, пусконалагоджувальні роботи не проводилися. Зараз вивчаються інші можливі причини забруднення. Того самого дня перевищення ГДК забруднюючих речовин у повітрі в 1,5-2 рази зафіксовано на центральних вулицях міста лабораторією КП «Центр екологічних проблем і ініціатив», - повідомили у прес-службі.

Перевірки тривають.

Як повідомляв УНІАН, управління інформації Одеської міської ради заявило, що 1 липня в Одесі виявлено перевищення гранично допустимої концентрації за сірководнем в 1,5-2 рази.