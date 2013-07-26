Несанкціонована врізка до нафтопроводу призвела до витоку суміші

На Чернігівщині через несанкціоноване врізання сталася розгерметизація нафтопроводу

Чернігів. На Чернігівщині ліквідовано розгерметизацію нафтопроводу "Талалаївка – Гнідинці".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Як йдеться в повідомленні, 25 липня поблизу с. Кухарка Варвинського району внаслідок несанкціонованого врізання на 47-му км промислового нафтопроводу "Талалаївка-Гнідинці" діаметром 325 мм, який належить нафтогазовидобувному управлінню (НГВУ) "Чернігівнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", сталася його розгерметизація. Це призвело до витоку нафтогазоводяної суміші на поле ТОВ "Дружба-Нова" на площі близько 100 м2.

Для ліквідації аварії було залучено 3 одиниці техніки та 10 працівників особового складу НГВУ "Чернігівнафтогаз". Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки залучалося відділення управління ДСНС України в Чернігівській області (с. Гнідинці).

За чотири години розгерметизацію нафтопроводу "Талалаївка-Гнідинці" було ліквідовано.