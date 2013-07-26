У Чернівецькій області незаконно порубали дерева на півмільйона гривень

Державна екологічна інспекція у Чернівецькій області виявила незаконну порубку дерев на суму 510 тисяч гривень, повідомляється на сайті ОДА.

Як інформує державна екологічна інспекція у Чернівецькій області, в ході планової перевірки на території Шепітського лісництва державного підприємства «Путильське лісове господарство» виявлено незаконну порубку 183 дерев загальним об`ємом 146м³, яку здійснили у червні працівники цього лісництва. Такими діями завдано шкоди на суму 510 тисяч 125 грн. Матеріали для подальшого реагування направлені до прокуратури краю, в результаті чого відкрито кримінальне провадження.

Державна екологічна інспекція у Чернівецькій області виставила претензію з пропозицією на адресу ДП «Путильське лісове господарство» добровільно відшкодувати завдані збитки.