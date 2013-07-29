На Львівщині - спалах ентеровірусної інфекції, в т.ч. серозних менінгітів

Львів. У Львівській області за даними щоденного моніторингу Державної санітарно-епідеміологічної служби спостерігається ускладнення епідситуації із захворюваності на ентеровірусну інфекцію, в тому числі на серозні менінгіти.

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, з 1 по 25 липня в області зареєстровано 29 випадків серозних менінгітів, з них у дітей до 17 років - 13 випадків. Відзначається суттєвий підйом захворюваності у Буському районі Львівської області, де зареєстровано 18 випадків серозних менінгітів, з них 5 випадків у дітей.

Як інформує Держсанепідслужба у Львівській області, ентеровірусна інфекція характеризується різноманітністю клінічних форм. Клінічно ентеровірусна інфекція проявляється катаральними проявами (можливі серозні виділення з носа), кашлем, підвищенням температури тіла, гіперемією слизових оболонок, болем у животі, проносом іноді з домішками слизу.

Серозний менінгіт проявляється підвищенням температури тіла до 39 градусів Цельсія, різким головним болем, почервонінням обличчя, можливий дрібний висип, який швидко зникає, запамороченням, нудотою, багаторазовим блюванням, ригідністю м’язів потилиці, симптомами Брудзінського, Керніга. Іноді можуть спостерігатись марення, судоми.

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди, так і вірусоносії. Механізм передачі фекально-оральний, який реалізується через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду, продукти харчування та повітряно-крапельний шлях.

Довідка УНІАН. За даними Держсанепідслужби України, у прикордонних з Україною областях Російської Федерації спостерігається підйом захворюваності на ентеровірусну інфекцію, в т.ч. серозні менінгіти.

Зокрема, у Ростовській області на ентеровірусну інфекцію захворіло 189 дітей. Від хворих ізольовано ентеровірус 71-го типу. Захворювання переважно протікало у середній і важкій формах, та починалося з високої температури, менінгіальних симптомів, афтозного стоматиту.

Зареєстрований один смертельний (летальний) випадок у дитини.

У Липецькій області зареєстровано 254 випадки ентеровірусної інфекції в т.ч. з підтвердженим діагнозом «серозний менінгіт» 88 осіб. Від хворих було ізольовано ентеровіруси ЕСНО 36-го та 6-го типів, відмінні від типу збудника, що спричинив захворювання у Ростові-на-Дону. Клінічно захворювання перебігало у більш легкій формі ніж у хворих в Ростові-на-Дону.

У Москві з діагнозом «ентеровірусна інфекція» на стаціонарному лікуванні знаходиться 51 дитина.

