Перевантаження пасажирських катерів - найчастіше порушення в Криму

За тиждень у Криму виявили 16 порушень у сфері морських і річкових перевезень, повідомив голова Республіканського комітету АРК з транспорту і зв`язку Іван Ванханен на апаратній нараді 29 липня.

За його словами, одним з найбільш поширених порушень є перевищення пасажиромісткості суден маломірного флоту.

Усього за тиждень в Криму виявлено 10 порушень правил використання маломірних суден та 6 порушень у функціонуванні баз-стоянок. За підсумками перевірок видано 14 приписів про усунення порушень, складено 6 адміністративних протоколів.

Як повідомлялось, 23 липня на засіданні Ради міністрів АРК Анатолій Могильов доручив профільним відомствам навести порядок у сфері морського та річкового транспорту. У тому числі - підготувати законодавчі пропозиції з метою підвищення ефективності роботи контролюючих та наглядових органів у сфері морських і річкових перевезень.