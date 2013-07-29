"Енергомашспецсталь" поставлятиме комплектуючі для вітроенергетичних установок General Electric

Одна з найбільших машинобудівних компаній України «Енергомашспецсталь» виграла тендер на поставки у 2014 році комплектуючих для вітроенергетичних установок американської енергетичної компанії General Electric.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Русатом Оверсіз" ("Енергомашспецсталь" є підрозділом російського холдингу «Атоменергомаш» (енергомашинобудівний дивізіон Держкорпорації «Росатом» - ред.).

Згідно з повідомленням, «Енергомашспецсталь» упродовж 2014 року проведе і поставить компанії 83 ротори вітроенергетичних установок потужністю 1,5 МВт кожна.

«Надалі планується одержати замовлення на виготовлення роторів і більшої потужності - 1,6 МВт. Такого роду співпраця розкриває широкі перспективи перед підприємством, враховуючи плани General Electric щодо збільшення виробництва вітроенергетичних установок в 2,5 рази порівняно з 2013 роком», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. «Енергомашспецсталь» - металургійне підприємство в Краматорську (Донецька область). У грудні 2010 року енергомашинобудівний дивізіон Держкорпорації «Росатом» холдинг «Атоменергомаш» придбав 92,68% акцій підприємства у кіпрської компанії «ЕМСС Холдингз Лімітед».

"Енергомашспецсталь" засноване в 1964 році як базове підприємство із забезпечення підприємств атомного і енергетичного машинобудування спеціальними литими і кованими вузлами для атомних установок, реакторного устаткування, спеціальних насосів, паро- і гідротурбін, установок високого тиску.

"Енергомашспецсталь" засноване в 1964 році як базове підприємство із забезпечення підприємств атомного і енергетичного машинобудування спеціальними литими і кованими вузлами для атомних установок, реакторного устаткування, спеціальних насосів, паро- і гідротурбін, установок високого тиску.

«Атоменергомаш» – енергомашинобудівний дивізіон Держкорпорації «Росатом», одна з провідних компаній Росії. Вона об`єднує близько 30 виробничих, науково-дослідних, інжинірингових підприємств на території Росії і зарубіжних країн.

Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» (скорочена назва - Держкорпорація «Росатом») управляє всіма ядерними активами Російської Федерації. На даний час Держкорпорация «Росатом» реалізує проекти з будівництва 28 енергоблоків АЕС, з них 19 – за кордоном.

General Electric — американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (у тому числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне устаткування, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси.