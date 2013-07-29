Анонс на 30 липня

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Відбудеться прес-конференція в.о. Голови Державного агентства водних ресурсів України Михайла Яцюка на тему: «Управління водними ресурсами в сучасних кліматичних умовах».

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- Відбудеться прес-конференція на тему: “Інноваційно-інвестиційний проект порятунку Дніпра”. Новий проект стартує у Херсоні і реалізовуватиметься за участі та за кошти ініціативної групи молодих підприємців Херсонщини. До участі запрошені: депутат ВР України Володимир Сальдо, ген. директор мережі клінік “Центр корекції зору “Top Eyes” Павло Бочковий, директор Європейського інституту політичної культури, політолог Олександр Булавін, директор ТОВ “Радіо Херсон” Олена Гостєва та ін.

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- Відбудеться прес-конференція на тему: «Ведмеді, дельфіни, акули, орли: нелюдські умови для тварин». Учасники: президент Міжнародної громадської організації захисту тварин "SOS" Тамара Тарнавська; заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк; представник громадської організації «Чотири лапи» (Австрія).