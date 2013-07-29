На Сумщині освоюють "зелені інвестиції"

Сумська область представила Державному агентству екологічних інвестицій України 72 проекти з утеплення фасадів, покрівлі, заміни вікон і дверей у закладах бюджетної сфери на суму 212 мільйонів гривень. Про це повідомляє сайт ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Ігоря Яговдика.

Нині на Сумщині реалізується 8 проектів вартістю 39 мільйонів гривень.

«Сумщина продовжує працювати над підвищенням енергоефективності. Це питання – надзвичайно важливе для нас. «За рахунок коштів «зелених інвестицій» бюджетні установи регіону модернізуються», – зазначив Ігор Яговдик.

