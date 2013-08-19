Держкомтуризму пропонує туроператорам призупинити продаж турів до Єгипту

Державне агентство з туризму та курортів звертається до туристичних операторів з пропозицією тимчасово утриматися від організації туристичних поїздок до Єгипту до певного покращення ситуації в цієї країні. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Така рекомендація зумовлена інформацією Міністерства закордонних справ України, яке попередило про небезпеку перебування громадян України у Арабській республіці Єгипет та запропонувало утриматись найближчим часом від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності,

Держтуризмкурорт наголошує на необхідності безумовного виконання туристичними операторами вимог статті 13 Закону України «Про туризм» щодо обов’язкового інформування туристів про можливі небезпеки під час подорожі.

Також Держтуризмкурорт рекомендує туроператорам розглянути можливості оперативного повернення коштів туристам, які вирішили відмовитися від вже куплених турів до Єгипту або перенесення дат турів чи заміни їх на подорож у інші країни.

Додатково повідомляємо, що відповідно до інформації МЗС України, громадянам України, які перебувають у м. Каїр, рекомендуємо уникати відвідання Центральної площі «Тахрір» та прилеглого до неї району Гарден-сіті; території навколо Президентського палацу (р-н Геліополіс); мечеті Рабіа Ель-Адавія (район Наср-сіті), район Гіза. Необхідно суттєво обмежити пересування столицею та іншими населеними пунктами, а також поки утримуватись від автомобільних подорожей.

Громадянам України, які на даний час відпочивають у курортних містах на узбережжі Червоного моря (мм. Хургада та Шарм Ель-Шейх), з метою уникнення загрози безпеці рекомендується проводити відпочинок на території готельних комплексів та не здійснювати поїздки за їхні межі.

Всім громадянам, які перебувають на території Єгипту, необхідно утримуватися від відвідання місць скупчення людей, здійснення несанкціонованої фото- та відеозйомки, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших заходах, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Не рекомендується вступати у суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються політичної ситуації в Єгипті.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до:

- Посольства України в Арабській Республіці Єгипет за телефоном (працює цілодобово) +201 0000 39648,

- або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 1657.

Як повідомляв УНІАН, Єгипет з 14 серпня охоплений зіткненнями між військовими та ісламістами, які відмовляються змиритися з усуненням Президента Мухаммеда Мурсі і усуненням від влади руху "Брати-мусульмани". За офіційними даними, з 14 серпня безпорядки забрали з обох боків життя 750 чоловік. Влада заговорила про можливість заборони діяльності "Братів-мусульман", а ті погрожують новими акціями протесту.