Україна і Японія планують стежити за довкіллям біля ЧАЕС і "Фукусіми-1" за допомогою космічних апаратів - газета

Японія і Україна мають намір спільно стежити за станом навколишнього середовища навколо Чорнобильської АЕС і японської станції "Фукусіма-1" за допомогою спеціальних космічних апаратів.

Про це, як повідомляє ІТАР-ТАСС, пише японська газета "Ніккей".

За даними видання, фахівці Токійського університету вже розпочали розробку мініатюрних супутників, які дозволять збирати інформацію про райони, які оточують аварійні АЕС. З їх допомогою, зокрема, можна буде визначити ступінь розповсюдження радіоактивних речовин, а також оцінити ефект, який вони справили на живу природу. Як очікується, космічні апарати будуть виведені на орбіту за допомогою української ракети-носія вже у 2014 році.

Проект спільного космічного моніторингу територій навколо Чорнобиля і "Фукусіми-1" стане однією з головних тем на переговорах очільника МЗС Японії Фуміо Кісіди і його українського колеги Леоніда Кожари. Під час триденного візиту до України 24-26 серпня керівник японського зовнішньополітичного відомства розраховує домовитися про розширення обміну інформацією між Токіо і Києвом щодо наслідків аварій на АЕС. Крім того, Кісіда має намір особисто відвідати Чорнобильську АЕС.

Японія активно застосовує досвід Чорнобильської трагедії під час ліквідації наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1», яка сталася в березні 2011 року. Зокрема, влада Японії підготувала норми вмісту радіоактивних речовин у харчових продуктах, а також організували масові медичні перевірки для жителів префектури Фукусіма.