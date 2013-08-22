"Еко-варта" обмінювала пластикові пакети луганчан на екологічні сумки

Луганськ . Громадський рух «Екологічна варта» у Луганську провів акцію з обміну поліетиленових пакетів на спеціальні екологічні сумки. Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Максим Міхальков.

За годину, впродовж якої тривав захід, «Еко-варта» роздала перехожим на вулиці близько 50 еко-сумок в обмін на їх поліетиленові пакети.

«Всі пластикові пакети, які ми зібрали в ході акції, будуть відправлені на утилізацію. Ми закликаємо жителів міста відмовитися від використання поліетилену і пластику, і перейти на паперові пакети і еко-сумки», - зазначив організатор акції Максим Міхальков.

За словами організаторів, подібні акції продовжаться в Луганську протягом року, і ті, хто ще не встиг поміняти пакети на еко-сумку, зможуть це зробити пізніше.

У рамках акції активісти «Екологічної варти» також розповсюджували серед жителів міста листівки з інформацією про шкоду пластика та адресами пунктів прийому вторсировини у Луганську.

Подібними акціями громадські працівники намагаються привернути увагу луганчан до проблеми забруднення навколишнього середовища поліетиленовими відходами (поліетиленові відходи сотнями років не розкладаються, накопичуючись у довкіллі і забруднюючи його - ред.).