У міському господарстві Києва використовуватимуть альтернативні джерела енергії.

Використання альтернативних джерел енергії в комунальному господарстві значно скоротить бюджетні витрати на енергоносії і ремонт тепломереж, підвищить якість теплопостачання та поліпшить екологічну ситуацію. Про це розповів директор КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» Анатолій Козленко, коментуючи перші результати виконання «Міського енергетичного плану до 2016 року», повідомляється на сайті КМДА.

«Ми вже встановили теплові насоси в середній загальноосвітній школі № 18 Оболонського району. Тепер тут теплопостачання регулюється залежно від погоди, налагоджено автономне забезпечення гарячою водою. Школі більше не потрібно платити за тепло, тому витрати на енергоносії зменшилися в 4 рази. Враховуючи такий економічний ефект, голова КМДА Олександр Попов поставив перед нами завдання поширити цей досвід, і ми вже розробили проекти для встановлення теплових насосів у 15 навчальних закладах», – розповів Анатолій Козленко.

Крім того, наразі в столиці ведеться робота над проектом побудови котельні в Оболонському районі, що працюватиме на відходах деревини.

«У лісопаркових зонах Києва щорічно утворюється до 160 тонн відходів деревини, які наразі створюють екологічні проблеми. Коли ми почнемо їх спалювати в спеціальній установці, це дасть тепло, собівартість якого буде вдвічі нижчою, ніж у середньому в місті. До цієї котельні будуть підключені 43 об’єкти, у тому числі 25 багатоквартирних житлових будинків», – зазначив Анатолій Козленко.

Він також зауважив, що для Києва актуальним є і розвиток сонячної енергетики, оскільки Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено часткове заміщення традиційних видів палива енергоносіями, одержаними з відновлюваних джерел.

«Є стереотип, що використання енергії сонця надто витратне, однак технології розвиваються, і за останні 5 років вартість сонячної електропанелі впала майже в сім разів. Тож і в цьому напрямку в нас є хороші перспективи для виконання доручень Президента України щодо забезпечення енергетичної незалежності», – наголосив Анатолій Козленко.