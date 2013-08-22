Платники Луганщин сплатили за користування надрами на третину більше ніж торік

Платники податків Луганщини за користування надрами в січні-липні цього року перерахували 127 млн грн. Це на 10 млн грн. або на 27% більше, ніж січні-липні минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходов в Луганській області інформує сайт ОДА.

Крім того, за 7 місяців 2013 року в місцеві бюджети області перераховано 221 млн грн. плати за землекористування з юридичних і фізичних осіб. Виконані як індикативні показники Міністерства доходів і зборів України, так і цифри, затверджені місцевими органами самоврядування.

Всього в Луганській області зареєстровано понад 9 тис. юридичних і більш 80 тис. фізичних осіб, яким необхідно вносити плату за землю.