Триває дитячий екологічний проект «ЕКО ІДЕЇ» в рамках міжнародного конкурсу "EcoPictureDiary", який вже четвертий рік поспіль Компанія Panasonic та Благодійна організація «Фонд Братів Кличків» реалізують в Україні, повідомили УНІАН в оргкомітеті конкурсу.

Участь у конкурсі беруть діти молодшого та середнього шкільного віку (від 7 до 15 років включно), котрі навчаються у загальноосвітніх школах всієї України.

Діти віком від 12 до 15 років ще мають змогу надіслати свої ідеї до 25 серпня 2013 року. Для дітей від 7 до 11 років конкурс тривав з 10 червня по 5 липня 2013 року.

Імена та прізвища чотирьох фіналістів та двох переможців українського етапу будуть оголошені наприкінці вересня 2013 року. Кожен з чотирьох фіналістів отримає багатофункціональний пристрій Panasonic, а переможці – відеокамеру Panasonic. Міжнародне журі визначить шістьох фіналістів з різних держав, які візьмуть участь у фінальному заході в Парижі у грудні 2013 року.

Для зображення своїх ідей учасникам запропоновано спеціальний ЕКО-щоденник, який вони будуть заповнювати разом з батьками чи вчителями. Замовити щоденник (безкоштовно) та, заповнивши, відіслати його, можна на сайті Фонду братів Кличків.