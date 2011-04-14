У Рівному засуджено директора ТОВ за несплату податків

Рівне. 14 квітня. УНІАН. Рівненський міський суд присудив 5 років позбавлення волі директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю за ухилення від сплати податків та інших платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, підсудного також позбавлено права обіймати певні посади строком 3 роки з конфіскацією майна.

Слідством доведено, що керівник ТОВ в період з травня по листопад 2007 року підробляв та подавав до податкових органів звітність про проведені фінансово-господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей. Однак, фактично вказані товари не закуплялися, а фірми, на рахунки яких скеровувались кошти були фіктивними, тобто такі, що господарською діяльністю не займалися.

У результаті «псевдооперацій» керівником підприємства незаконно сформовано суми податкового кредиту та валових витрат товариства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету обов’язкових платежів на загальну суму 2 млн. грн.

Кримінальну справу за обвинуваченням названої особи у вчиненні злочинів було порушено та розслідувано органами податкової міліції за ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України і скеровано прокуратурою області для розгляду по суті до суду.