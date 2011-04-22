У Маріуполі затримали групу, яка розкрадала заводське майно

Донецька область. 22 квітня. УНІАН. Співробітники Маріупольського відділу УБОЗ в Донецькій області викрили злочинну групу, яка впродовж півтора року займалося розкраданнями устаткування з території заводу важкого машинобудування.

Як розповів УНІАН перший заступник начальника УБОЗ в Донецькій області Сергій Пілігрім, члени групи спеціалізувалися на крадіжках комплектуючих до залізничних платформ. Ролі у зловмисників були чітко розподілені: одні проникали на склад, який знаходився на території підприємства і займалися завантаженням викраденого, інші вивозили, треті – стежили за тим, щоб у момент крадіжки не виникло непередбачених ситуацій. У подальшому комплектуючі реалізувалися клієнтам у Донецькій та Луганській областях.

За даними оперативників, «вилазки» викрадачів тривалий час були успішними завдяки «сприянню» колишніх охоронців заводу. Всього злочинна «бригада» зуміла «вилучити» устаткування на суму близько мільйона гривень!

Отримавши оперативну інформацію про діяльність зловмисників, співробітники міліції розробили операцію по їх затриманню. У результаті, шестеро учасників ОЗГ було затримано «на гарячому» під час чергової кримінальної вилазки.

Зараз у справі ведеться слідство. З'ясовується роль кожного учасника групи, правоохоронці не виключають, що число обвинувачених може зрости.