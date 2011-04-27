На Житомирщині за хабарництво затримано майора міліції

Житомир. 27 квітня. УНІАН. У Житомирській області працівника одного з територіальних органів внутрішніх справ затримали за хабарництво.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами управління СБУ в Житомирській області спільно з відділом внутрішньої безпеки МВС України, 26 квітня прокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара службовою особою) Кримінального кодексу України, відносно 35-річного майора міліції працівника одного з територіальних органів внутрішніх справ.

Попередньо встановлено, що підозрюваний вимагав грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США від місцевого жителя за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності по факту нанесення ним третій особі тілесних ушкоджень.

Названа сума хабара була передана службовцю.

За даним фактом Інспекцією з особового складу УКЗ УМВС України в Житомирській області проведено службову перевірку, за результатами якої підготовлено проект наказу щодо звільнення майора міліції з органів внутрішніх справ за пунктом 66 (за дискредитацію) Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС.