У Ялті затриманий чоловік, який погрожував підірвати пансіонат
12:01, 02 травня 2011Кримінал
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За допомогою газового балона
Сімферополь. 2 травня. УНІАН. У Ялті в ніч на 2 травня затриманий чоловік з ознаками алкогольного сп`яніння, який погрожував висадити газовий балон у пансіонаті «Прибережний».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Бійці МНС і медики «швидкої допомоги» після прибуття на місце події встановили, що на пагорбі біля корпусу №8 знаходиться житель Ялти. Біля нього знайдені газовий балон обсягом 40 літрів, ганчірка і пляшка вина.
Чоловік доставлений у міліцію.
Ведеться слідство.
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