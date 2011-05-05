У Росії, Україні та Білорусі триває «Вахта пам’яті»

Київ. 5 травня. УНІАН. За ініціативи керівників органів внутрішніх справ України, Росії та Білорусі на території трьох держав у період із 4 по 7 травня триватиме військово-патріотична акція «Вахта пам’яті». Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.

Мета заходу – дати працівникам міліції, які в роки Великої Вітчизняної війни захищали землю від навали нацистських окупантів та пліч-о-пліч стояли на смерть за кожен її сантиметр, можливість зустрітися з бойовими побратимами.

Українська делегація ветеранів Великої Вітчизняної після вильоту з аеропорту «Бориспіль» прибула в Росію, де їх за традицією зустріли хлібом-сіллю колеги з ветеранської організації МВС Російської Федерації.

Останнім запланованим заходом під час перебування ветеранів у Москві стала урочиста зустріч із Міністром внутрішніх справ Російської Федерації генералом армії Рашидом Нургалієвим. Керівник російського правоохоронного відомства у своєму виступі відзначив ту неоціненну, а подекуди – вирішальну роль, яку відіграли працівники міліції під час визволення радянської землі від німецько-фашистської окупації. Міліціонери йшли у партизанські загони, боролися у підпіллі, а після війни – відбудовували зруйноване народне господарство, захищали правопорядок у країні.

Після виступу очільника МВС Росії відбулося урочисте нагородження ветеранів пам’ятними медалями, після чого програму завершив святковий концерт.

Ветерани усіх трьох держав 5 травня вирушили до міста Волгоград, де відбудуться урочисті заходи, присвячені Великій Перемозі.