Міноборони повернуто майна на понад 3,5 млн. грн.

Київ. 6 травня. УНІАН. Вищий господарський суд України прийняв постанову, якою судові рішення першої та апеляційної інстанцій у справі залишені без змін, відповідачів зобов'язано повернути оборонному відомству рухоме майно (несамохідний технічний плавдок та ремонтну плавмайстерню) вартістю понад 3,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Головне управління військових прокуратур взяло участь в розгляді Вищим господарським судом України касаційної скарги ТОВ «Спецсудноремонт» у справі за позовом військової прокуратури Військово-Морських Сил України до вказаного товариства та ПП «Соріус» про визнання права власності та витребування майна.