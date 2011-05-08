Від правоохоронців вимагають реакції на заяви Радецької

Івано-Франківськ. 8 травня. УНІАН. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ вимагає від правоохоронців відреагувати на українофобські заяви заступника мера Калуша Віталіни РАДЕЦЬКОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Івано-Франківської обласної ради, за даними якого нещодавно на нараді працівників охорони здоров’я Калуша В.РАДЕЦЬКА нібито сказала, що Галичина – це «генетически недоразвитый регион», а галичани – «цыгане немытые и нечесанные».

Голова Івано-Франківської обласної ради вимагає від правоохоронних органів в межах своїх повноважень і компетенції перевірити оприлюднені факти і притягнути до відповідальності В.РАДЕЦЬКУ.

О.СИЧ вважає неприпустимим, щоб на Прикарпатті з’являлися “табачниці” місцевого розливу”, які дозволяють собі працювати з інтелігенцією в такому тоні, з такою брутальністю та зневагою.