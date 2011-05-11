Таксист поблизу ліцею торгував наркотиками

Донецьк. 11 травня. УНІАН. Співробітники міліції міста Сніжне затримали 36-річного таксиста, який продавав наркотики поблизу ліцею.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Донецькій області.

За словами начальника СБНОН Сніжнянського міського відділу міліції Євгена Пелюшка, під час проведення 2-х оперативних закупівель з подальшим обшуком житла у підозрюваного виявлено близько 10 грам небезпечного наркотичного засобу – розчину опію в сухому залишку.

Затриманий раніше був судимий за крадіжку майна.

Таксист за фактом збуту наркотиків свою провину повністю визнав.

Відносно таксиста порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів).