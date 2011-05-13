На Рівненщині за видобуток бурштину порушено 14 справ

Рівне. 13 травня. УНІАН. З початку року правоохоронці Рівненської області зареєстрували 47 осіб, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області, всього у затриманих вилучено 32 мотопомпи, як засоби видобування бурштину, майже 2,2 кг бурштину-сирцю на понад 2,5 тис. грн., три автомобілі та три мотоцикли.

Наразі за цими фактами порушено 14 кримінальних справ, по семи з них слідчі вже закінчили досудове слідство та скерували до місцевих судів. За результатами розгляду одну особу засуджено до позбавлення волі на строк до одного року з іспитовим терміном рік, ще на одну, відповідно до рішення суду, накладено штраф у розмірі 6800 грн.

Зокрема 11 травня місцеві правоохоронці спільно з працівниками управління громадської безпеки УМВС України в Рівненській області та спецпідрозділу «Беркут» в урочищі «Кошарки» поблизу села Дубівка затримали дев’ятьох осіб — мешканців Рівного, Володимирецького та Зарічненського районів, які за допомогою мотопомпи та лопат вимивали з поліського піску скам’янілу смолу стародавнього лісу, який ріс тут мільйони років тому.

«У затриманих вилучено мотопомпу, 100 метрів пожежних рукавів, понад кілограм бурштину-сирцю та знаряддя для видобування бурштину. Усе це зловмисники перевозили на автомобілі УАЗ-452, реєстраційних документів на який не виявилось. Наразі за цим фактом триває перевірка», – повідомив начальник управління громадської безпеки УМВС України в Рівненській області Руслан Стрельбіцький.

Фото УМВС України в Рівненській області