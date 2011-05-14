У Дніпропетровську затримали підпільного «порно-режисера». Фото

Полтава. 14 травня. УНІАН. Співробітники міліції Полтавщини затримали 41-річного львів‘янина, який займався виготовленням та розповсюдженням через Інтернет фільмів порнографічного характеру.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, працівники відділу з протидії торгівлею людьми УМВС України в Полтавській області викрили 41-річного львів’янина, який впродовж 2010 року у місті Полтава за допомогою комп’ютерної техніки виготовляв та через всесвітню мережу Інтернет розповсюджував фільми порнографічного змісту.

«У березні цього року спритника затримали «на гарячому», коли той по вулиці Котляревського поблизу одного із кафе, збув DVD-диск порнографічного змісту за 100 гривень дівчині, з якою познайомився в мережі Інтернет на одній із соціальних мереж», - зазначається у повідомленні.

Під час огляду особистих речей чоловіка, працівники міліції вилучили виручені від продажу диска гроші та ноутбук з відео та фото файлами порнографічного характеру.

Як було встановлено, за допомогою комп’ютерної техніки він створював порнографічну продукцію, яку згодом реалізовував. Перебуваючи на підписці про невиїзд, «горе-режисер», залишив Полтаву та переховувався в інших регіонах України.

Майже рік правоохоронці Полтавщини розшукували підозрюваного. Після отримання оперативної інформації 11 травня чоловіка затримали в Дніпропетровську.

Під час огляду особистих речей працівники міліції виявили у затриманого близько двох десятків різноманітних службових посвідчень.

Серед яких: директор науково-дослідного інституту земельного кадастру і земельних відносин, редактора Інтернет-сайту «Правозахисник 2», головний отаман Слобідського козацтва - генерал-лейтенант.

Також було виявлено формений одяг генерала козацтва.

За фактом виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство, в ході якого буде встановлено всі обставини даного злочину та причетність даної особи до скоєння інших злочинів (зокрема шахрайства із використанням вилучених посвідчень).