«Тариф» одного суду: повернути права – $600, не сісти - $25 тисяч

Київ. 18 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України 13 травня 2011 року порушила кримінальну справу стосовно голови Глухівського міськрайонного суду Г. за фактами одержання хабара за попередньою змовою групою осіб, зловживання владою та службовим становищем і незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, що кваліфікується ч.2 ст.368, ч.1 ст.364 і ч.1 ст.376-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У ході розслідування справи встановлено, що вказана посадова особа, за попередньою змовою зі своїм сином, одержала хабарі від трьох осіб за винесення рішень, не пов’язаних з позбавленням їх права керування транспортними засобами. Реалізуючи свої протиправні дії, діючи з корисливих мотивів, Г. залишала вказані матеріали у себе на розгляді. За грошову винагороду голова суду виносила постанови, відповідно до яких на правопорушників накладалось адміністративне стягнення у вигляді 50 годин громадських робіт без позбавлення права керування транспортними засобами. Від одного вона одержала 600 дол. США, від другого – 2500 грн, від третього – 600 дол. США.

Крім того, у січні поточного року до Глухівського міськрайонного суду надійшла для розгляду кримінальна справа за обвинуваченням двох осіб за ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда за попередньою змовою групою осіб). За винесення у справі рішення в частині призначення обвинуваченим покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, і повернення товару, конфіскованого при спробі його незаконного переміщення через державний кордон України, голова суду вирішила повторно одержати від обвинувачених 25 тис. дол. США хабара. Здійснюючи психологічний тиск на керівника апарату Глухівського міськрайонного суду, Г. наказала їй внести завідомо неправдиві дані до автоматизованої системи документообігу суду – комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» таким чином, щоб вказана справа розподілилась на неї, що й було зроблено.

Надалі син голови суду О. одержав від зацікавлених у позитивному вирішенні питання осіб частину обумовлених коштів у розмірі 100 тис. грн.

Того ж дня суддя постановила та оголосила вирок, згідно з яким підсудним за ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням їх від відбування покарання з випробуванням терміном 2 роки.

Провадження досудового слідства доручено слідчому відділу прокуратури Сумської області.