Президент обіцяє підписати закон про боротьбу з корупцією

Ужгород. 19 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє підписати в найближчі дні ухвалений парламентом закон про боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час робочої поїздки до Закарпатської області.

«Найближчими днями я підпишу закон про корупцію, прийнятий Верховною Радою України, який передбачає жорстку боротьбу з корупцією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що розвиток України залежить, в тому числі, й від того, наскільки успішно країна боротиметься з корупцією. «Я хотів би, щоб ми з вами розуміли: майбутня Україна – це сучасна, позбавлена корупції держава. Це країна з європейськими стандартами», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон ”Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

12 травня ВР внесла уточнення в цей антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема, передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, внесеними змінами передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює або перевищує 150 тис. грн.

Таким чином, депутати утричі збільшили суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу – в ухваленому 7 квітня ц. р. Законі України ”Про засади запобігання і протидії корупції в Україні” визначалося, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо ця сума дорівнює, або перевищує 50 тис. грн.