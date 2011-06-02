На Донеччині «народні умільці» помпою викачували пальне з АЗС

Донецьк. 2 червня, УНІАН. У місті Красноармійськ Донецької області двоє зловмисників намагалися вночі викачати дизельне пальне з однієї з автозаправних станцій.

Про це повідомили в прес-службі Красноармійского міськвідділу міліції.

Як розповіла дізнавач Красноармійського міськвідділу Ольга СЕРГІЄНКО, у нічний час двоє жителів сусідньої Запорізької області використовуючи пристрій у вигляді помпи, яку було опущено у вентиляційний люк, намагалися перекачати пальне.

Однак, проїжджаючи повз АЗС, співробітники міліції звернули увагу на легковий автомобіль, що знаходився в 50-ти метрах від заправки, і зацікавилися, що відбувається.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка «оцінила» фантазію умільців, доставивши їх у міськвідділ, пояснила О.СЕРГІЄНКО.

Вона додала, що один із зловмисників виявився раніше судимим за наркотики.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 185 ч 2. КК України і міру покарання стосовно зловмисників визначить міськрайонний суд.