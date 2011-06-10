Затримано начальника управління екології Одеської міськради

Одеса. 10 червня. УНІАН. Начальника Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради викрито в хабарництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Одесі заступник начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в Одеській області Микола СИЧ.

За його словами, чиновник вимагав і отримав хабар у підприємця, який працює на комунальному підприємстві «Ланжерон». Його було затримано на місці злочину, порушено кримінальну справу. Разом із керівником управління екології затримано за хабарництво також його заступника, проте розмір хабара в інтересах слідства не розголошується, зазначив М.СИЧ.

На брифінгу було заявлено, що всього протягом року в регіоні «складено 518 протоколів про корупцію на 219 представників органів місцевого самоврядування, зокрема на 11 чиновників Одеської облдержадміністрації».