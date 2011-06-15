У екс-директора «Калинівського ринку» виявили 800 млн. грн.

Чернівці. 15 червня. УНІАН. Правоохоронці виявили у колишнього директора чернівецького «Калинівського ринку» Івана РИНЖУКА та його родини 800 млн. грн. внесків у різні фірми та підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України в Чернівецькій області, генерал-майор міліції Микола ХАРАБАРА. (УНІАН: І.РИНЖУК утримується під вартою з 16 квітня ц.р. за одержання хабара в 250 тис. дол.)

Окрім того, поінформував М.ХАРАБАРА, І.РИНЖУК та його родичі були засновниками та співзасновниками у 25 фірмах в Україні, зокрема, і ювелірної фірми «Джемма» у Києві.

За його словами, у ході слідства встановлено, що через злочину діяльність на ринку, махінації з землею та торгівельними павільйонами міському комунальному майну завдано збитків «уже на понад мільярд гривень, і ця сума може зрости».

Як повідомив у свою чергу начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області Василь ХАЩУК, основний прибуток колишньому директору ринку давала ювелірна фірма ”Джемма”, яка торгувала «найдешевшими діамантами алмазами в Україні», які поставлялись із Сьєрра-Леоне через Голландську біржу. На сьогодні конфісковано майна та виробів цієї фірми на суму понад 24 млн. грн.

Крім цього, на прес-конференції правоохоронці схематично продемонстрували ряд кримінальних схем, які розробив колишній директор «Калинівського ринку», втягуючи до них близьких і далеких родичів, співробітників з адміністрації ринку, а також підставних осіб.

За словами В.ХАЩУКА, за однією з оборудок, матір І.РИНЖУКА змінила прізвище, зареєструвалася приватним підприємцем і через її рахунки проходили десятки мільйонів гривень.

Як сказав М.ХАРАБАРА, якби на міському комунальному підприємстві «Калинівський ринок» існували відкриті аукціони на продаж та встановлення торгівельних контейнерів, то чернівецькі тротуари можна було б вкрити ”сусальним золотом”.